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Muğla'da teknede sıkışan gaz patladı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 15:36 | Son Güncelleme

Muğla'da teknede sıkışan gaz patladı: 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lüks teknede gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir marinada demirli bulunan 25 metrelik "Del Mare" isimli tekneden gelen patlama sesini duyanlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri patlamanın, teknenin motor bakımı sırasında meydana gelen gaz sıkışmasından kaynaklandığını belirledi.

Vücutlarında ufak çaplı yanıklar oluşan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama, teknenin iç kısmında hasara yol açtı.

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