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Muğla'da telefon dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:10 | Son Güncelleme

Telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı kişiden 41 bin lira almaya gelen şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Ula ilçesinde telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı kişiden para almaya gelen şüpheli suçüstü yakalandı.

Telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan M.D, Akyaka Mahallesi'nde yaşayan 89 yaşındaki H.S.E'yi telefonla arayarak adının FETÖ/PDY terör örgütüne karıştığını bu nedenle 41 bin lira para yatırması gerektiğini söyledi.

Durumdan şüphelenin H.S.E. jandarmayı arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adrese parayı almaya gelen şüpheliyi suçüstü yakaladı. M.D'nin üzerinde yapılan aramada çok sayıda telefon ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akyaka Jandarma Muğla telefonla dolandırıcılık

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