Öğrenciler adına konuşan Yağız Coşkun, Diyarbakır’da dağa kaçırılan oğlu için Hacire Ana tarafından yakılan ateşin, evlatlarının yüreği yanan bütün ailelerin sesi ve Türkiye'nin meselesi olduğunu söyledi.

- "Diyarbakır ailelerinin eylemi bir vatan ve insanlık nöbetidir"

Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadelenin artık zafer aşamasına dayandığının göstergesi olduğunu anlatan Coşkun, şunları kaydetti:

"Diyarbakır ailelerinin eylemi bir vatan ve insanlık nöbetidir. PKK ve destekçisi HDP, çok yakında Mehmetçik'in ve analarımızın ayakları altında kalacaktır. Türkiye'mizin birliği, bütünlüğü ve genç kardeşlerimizin güvenli geleceği için terör örgütlerine karşı yürütülen amansız mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Türk gençliğinin kalbi, evlatları için PKK'ya bayrak açan ailelerle çarpmaktadır. Türkiye teröre teslim olmayacaktır. Bu mücadele zaferle sonuçlanana dek durmayacağız."

