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Muğla'da "Teröre lanet, analara destek" yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Muğla'da bir grup üniversite öğrencisi, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek amacıyla yürüyüş düzenledi - Öğrenciler adına konuşan Yağız Coşkun: "Türk gençliği olarak PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin kaçırdığı kardeşlerimiz için direnen annelerimizin yanındayız. Terörün karşısındayız"

Muğla'da üniversite öğrencileri çocukları dağa kaçırılan annelerin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine yaptıkları yürüyüşle destek verdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Öğrenci Toplulukları üyesi yaklaşık 60 öğrenci, üniversite tören alanında toplandı. Öğrenciler, "Teröre lanet, analara destek" yazılı pankart açtı. Ellerinde çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıdı.

Tören alanından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önüne kadar yürüyen öğrenciler, "Teröre lanet analara destek", "Atatürk gençliği görev başında", "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Hepimiz polisiz, PKK'ya yeteriz" sloganı attı.

Öğrenciler adına konuşan Yağız Coşkun, Diyarbakır’da dağa kaçırılan oğlu için Hacire Ana tarafından yakılan ateşin, evlatlarının yüreği yanan bütün ailelerin sesi ve Türkiye'nin meselesi olduğunu söyledi.

Hacire Ana'nın haklı isyanının Türkiye'nin teröre karşı isyanıyla bütünleştiğini belirten Coşkun, "Türk gençliği olarak PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin kaçırdığı kardeşlerimiz için direnen annelerimizin yanındayız. Terörün karşısındayız. Bölücülüğe geçit vermeyeceğiz." dedi.

- "Diyarbakır ailelerinin eylemi bir vatan ve insanlık nöbetidir"

Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadelenin artık zafer aşamasına dayandığının göstergesi olduğunu anlatan Coşkun, şunları kaydetti:

"Diyarbakır ailelerinin eylemi bir vatan ve insanlık nöbetidir. PKK ve destekçisi HDP, çok yakında Mehmetçik'in ve analarımızın ayakları altında kalacaktır. Türkiye'mizin birliği, bütünlüğü ve genç kardeşlerimizin güvenli geleceği için terör örgütlerine karşı yürütülen amansız mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Türk gençliğinin kalbi, evlatları için PKK'ya bayrak açan ailelerle çarpmaktadır. Türkiye teröre teslim olmayacaktır. Bu mücadele zaferle sonuçlanana dek durmayacağız."

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