HABER

Muğla'da trafik kazaları: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 22:24 | Son Güncelleme

Köyceğiz ve Datça ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı

Köyceğiz ve Datça ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

Muğla-Köyceğiz kara yolu Gökova mevkisinde
Ürdün uyruklu Akram Alshara'nın kullandığı 34 CCA 723 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile
otomobilde bulunan Reem Hassan Abedulrahman Alshara, Dana Akram Ahmad Alshara, Yamen Akram Ahmad Alshara, Majd Akram Ahmad Alshara yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi ile Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Datça-Marmaris kara yolunda meydana gelen kazada ise Gülgün Taşkın yönetimindeki 42 FM 762 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna giriş yaptığı sırada Hatice Çetinkaya'nın kullandığı 34 HHL 18 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
Devrim Erbil’in 60’ncı sanat yılı İzmir’de kutlandıDevrim Erbil’in 60’ncı sanat yılı İzmir’de kutlandı
Suçları saymakla bitmiyor! 'Çek çek memleket yakışıklı görsün'Suçları saymakla bitmiyor! 'Çek çek memleket yakışıklı görsün'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Datça Köyceğiz Muğla trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkisi de 18 yaşında birinin 23 diğerinin 51 suç kaydı var

Suçları saymakla bitmiyor! 'Çek çek memleket yakışıklı görsün'

Son dakika! Pendik'te dehşet saçan magandaların iddianamesi hazırlandı

Dehşet saçan magandalara jet iddianame!

Son dakika: PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 175 sanığa, 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.