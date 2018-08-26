Muğla'da trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Pınarlıbelen Mahallesi'nde, Yusuf Türk'ün kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Otomobilin altında kalan Türk, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yusuf Türk'ün cenazesi jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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