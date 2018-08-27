Muğla'da trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Menteşe-Dirgeme yolu TOKİ mevkisinde Abdullah Coşkun'un kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak devrildi.
Sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Coşkun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Coşkun, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Abdullah Coşkun'un cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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