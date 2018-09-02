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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 08:57 | Son Güncelleme

MUĞLA’da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 13 kişi de yaralandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 13 kişi de yaralandı. Düğüne gitmek için otomobile 9 kişinin binmesi ise dikkat çekti. Kaza, akşam saatlerinde Ula’nın Gökova Mahallesi Ataköy mevkiinde meydana geldi. Fethiye istikametine giden Coşkun Özer yönetimindeki 45 ZC 2723 plakalı tur otobüsü, yolun gidiş istikametine göre solunda bulunan dinlenme tesislerine girmek üzereyken karşı yönden gelen Hasan Dalman yönetimindeki 34 PV 0576 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobilin aşırı hızlı olduğu öne sürülürken, turistleri taşıyan otobüste yaralanan olmadı. Otomobil sürücüsü Hasan Dalman ile araçta bulunan Nur Banu Dalman (22), Fatma Dalman (43), İbrahim Dalman ve Fatih Cebeci (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan Fatma Dalman ve Hasan Dalman’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Diğer kaza ise saat 20.00 sıralarında Muğla’nın Menteşe ilçesinin kırsal Göktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Kuyualan (65) yönetimindeki 48 NC 994 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak boş tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya yığınına dönen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kazada Pakize Çilenger (59), olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Mehmet Kuyualan ile Neriman Çilenger (58), Behiye Kuyualan (66), Sudem Çilenger (14), Ayşe Kurt, Şenay Kurt (37) Nurgül Kurt (35) ve Şule Çilenger (18) sağlık ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Eğitim Araştırma ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan, Çamoluk Mahallesi’nde düğüne gitmek için yola çıkan otomobilde, 9 kişinin olması ise dikkat çekti. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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