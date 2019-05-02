Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ramazan Tasalı'nın kullandığı 48 D 3843 plakalı otomobil, Dalaman-Fethiye kara yolu Göcek Tüneli mevkisinde, Lütfi Bıçakçı idaresindeki 16 GC 042 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bıçakçı'nın kullandığı araçta yangın çıktı.

Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ramazan Tasalı'nın kullandığı otomobilde bulunan Mevlüde Tasalı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile otomobildeki Selami Çoban ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dalaman ve Fethiye Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

