Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Emrah Olcay yönetimindeki 48 H 6628 plakalı minibüs, Kargıkürü mevkisinde Sebahattin Topal idaresindeki 48 HL 822 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden Topal olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Dalaman Devlet Hastanesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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