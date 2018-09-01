Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Mehmet Kuyualan'ın kullandığı 48 NC 994 plakalı otomobil, Göktepe-Sungur mevkisinde yoldan çıkıp tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile Neriman Çilenger (58) Pakize Çilenger (59), Behiye Kuyualan (66), Sudem Çilenger (14), Şenay Kurt (37), Nurgül Kurt (35), Şule Çilenger ve Ayşe Kurt yaralandı.
Kazada araç içerisinde sıkışan Pakize Çilenger, Muğla Büyükşehir Belediyesi AKS ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.
112 acil servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Pakize Çilenger, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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