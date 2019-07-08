HABER

Muğla'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 18:25 | Son Güncelleme

Muğla'da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisinde, Emin Özbaş'ın kullandığı 35 YT 505 plakalı otomobil, yol kenarında duran Serkan Göksu idaresindeki 34 DE 9983 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobil de hareket ederek, beton mikserine, kamyonete ve ardından da bir yayaya çarptı.

Yaralanan sürücüler Özbaş ve Göksu, araçtaki Metin Celal Özbaş ile yaya Hilmi Kuş, ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

PARTNERMüge Anlı çıldırdı! O soruya öyle bir cevap verdi ki...Müge Anlı çıldırdı! O soruya öyle bir cevap verdi ki...
Hatalı yapılan iğne Özmen ailesinin hayatını karattıHatalı yapılan iğne Özmen ailesinin hayatını karattı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, o binalar için harekete geçti (2)Ordu Büyükşehir Belediyesi, o binalar için harekete geçti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beton mikseri bodrum Kaza Muğla otomobil polis trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Erdoğan'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili yeni açıklama

Erdoğan'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Vali Yerlikaya'dan 'İBB' açıklaması!

Vali Yerlikaya'dan 'İBB' açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!

İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı

İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı

Hakkari'de Teğmen Güngör Dolunay'ı şehit eden teröristlerden 3’ü etkisiz hale getirildi

Teğmen Güngör Dolunay'ın kanı yerde kalmadı

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi söküldü

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Son dakika: Meteoroloji'den Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Tunceli'de 'leopar' görüntülendiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.