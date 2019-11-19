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Muğla'da trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:25 | Son Güncelleme

Muğla'da trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde direksiyon başında uyuduğu öne sürülen sürücünün aydınlatma direğine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mutlu U. idaresindeki 35 KF 8314 plakalı otomobil, Pazaryeri Mahallesi Patlangıç Ölüdeniz Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Uyuduğu öne sürülen ve kazadan yara almayan sürücünün kazası bir iş yerinin güvenli kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin aydınlatma direğine çarpması ve direğin devrilme anı yer alıyor.

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Fethiye güvenlik kamerası Kaza Muğla

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