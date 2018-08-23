Muğla'da tur otobüsü şarampole devrildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen tur firmasına ait 26 AJ 808 plakalı otobüs, Eşen Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
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