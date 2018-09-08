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Muğla'da tur teknesi karaya oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 16:49 | Son Güncelleme

Tekne kaptanı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Bodrum ilçesinde, sığ suda karaya oturarak yan yatan tur teknesinin kaptanı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum açıklarında seyreden ve içerisinde sadece tekne kaptanının olduğu belirtilen günlük tur teknesi, Haremtan Burnu'ndan geçtiği sırada sığ suda karaya oturdu.

Yan yatan ve su almaya başlayan teknenin kaptanının yardım istemesi üzerine, bölgeye Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce karaya çıkartılan tekne kaptanının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan karaya oturan teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

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