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Muğla'da Türk Kızılay gönüllülerine çadır kurma eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:33 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık: - "Afete en hazır kurum Kızılay. 3 bin 500 kişiye 72 saat içinde çadırlarımızı kurup barınma imkanı sağlayacak potansiyele sahibiz"

Türk Kızılay Muğla Şubesince olası afetlere hazırlık amacıyla gönüllülere çadır kurma eğitimi verildi.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 60 gönüllü gencin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Ege Bölgesi Afet Yönetim Merkezi'nden eğitmenler, uygulamalı olarak çadır kurma ve toplama konusunda katılımcılara bilgi sundu.

Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın deprem kuşağında olduğunu belirterek, olası afet durumlarında çadırların çok önemli olduğunu söyledi.

Depremde yerel yönetimler tarafından toplanma yerleri belirlendiğini dile getiren Kayacık, vatandaşların bu yerleri öğrenmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Böyle bir etkinliği Muğla'daki üniversitede de yapmak istediklerini kaydeden Kayacık, ilerleyen günlerde de deprem senaryolu afet tatbikatı gerçekleştirerek hem yemek çıkaracaklarını hem de insanları çadırlara yerleştireceklerini söyledi.

Türk Kızılay Muğla Şubesi bünyesinde 16,5 metrekarelik ve her biri 5 kişilik 700 çadırın kullanıma hazır olduğu bilgisini veren Kayacık, şunları dile getirdi:

"Afete en hazır kurum Kızılay. 3 bin 500 kişiye 72 saat içinde çadırlarımızı kurup barınma imkanı sağlayacak potansiyele sahibiz. 2,5 saat içinde İzmir Ege Afet Müdürlüğünden sıcak çorba, çay, kahve, meşrubat ve ekmekle olay yerine müdahale edebiliyoruz. 72 saat içinde de 27 bin kişiye üç çeşit sıcak yemek verebilecek potansiyelimiz var. 72 saatten sonra daha yıkıcı bir deprem olduğu zaman Türkiye genelinde Türk Kızılayının gücünü buraya aktardığımız zaman 327 bin kişiye üç çeşit sıcak yemeği çıkarabilecek gücümüz ve potansiyelimiz var. Afete en hazır kurum Kızılay'dır."

- "İnsanlara faydalı olabileceğim için mutlu hissediyorum"

MSKÜ Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Ayşegül Koyun da yeni kurulan bir topluluk olduklarını, Türk Kızılay Muğla Şubesi ile iş birliği içinde üniversite kolunu oluşturduklarını söyledi.

Koyun, "Aldığım eğitimle insanlara faydalı olabileceğim için kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Çok güzel bir etkinlik oluşturduk." dedi.

Muğla Genç Kızılay Başkanı Berke Altınsoy da 18-30 yaşlarındaki herkesi Kızılay'ın yaptığı insani yardımlarına davet etti.

Etkinliğin çok verimli geçtiğini ifade eden Altınsoy, yeni gönüllüler beklediklerini söyledi.

Etkinliğe Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ile ilgili kurum müdürleri de katıldı.

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