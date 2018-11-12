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Muğla'da tutuklu yargılanan PKK'lıların tahliye talebine ret

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Lazkiye şehrinden Muğla'nın Seydikemer ile Köyceğiz ilçelerine gelen ve eylem hazırlığındayken yakalanan, 11'i tutuklu 15 PKK'lı teröristin yargılanmasına devam edildi.

Muğla'da tutuklu yargılanan PKK'lıların tahliye talebine ret

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - SURİYE'nin Lazkiye şehrinden Muğla'nın Seydikemer ile Köyceğiz ilçelerine gelen ve eylem hazırlığındayken yakalanan, 11'i tutuklu 15 PKK'lı teröristin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz verilen PKK'lılar, 1 yılı aşkın süredir cezaevinde kaldıklarını belirterek, tahliyelerini talep etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 4 Ekim 2017 tarihinde, yol kontrolünde PKK'lı 4 terörist ile yardım ettikleri ileri sürülen 3 kişi yakalandı. Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, 1 gün sonra ise 5 terörist etkisiz hale getirildi. Kaçan 2 terör örgütü üyesinden 1'i, saklandığı portakal bahçesinde çevredekiler tarafından fark edilince, üzerindeki el bombasını patlatıp, öldü. Kaçan S.Ş. de 17 Ekim günü Dalaman ilçesinde, akrabası B.Ş. ile kaçmaya çalışırken, yakalandı. Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından arazide yürütülen operasyonlarda, teröristlere ait çok sayıda silah, patlayıcı madde, bomba düzeneği ile paralar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Seydikemer ilçesinde yakalanan 'Gabar' kod adlı bölücü terör örgütü PKK mensubu ve Köyceğiz ilçesinde ölü ele geçirilen 'Xalit' kod adlı teröristin üzerinden çıkan tabletteki 'offline maps' isimli programda bazı noktaların işaretlendiği, güzergahların çizildiği belirlendi. Bu noktalardaki işaretlenen yerlerin emniyet müdürlükleri, valilikler, hükümet konakları, askeri binalar, AK Parti binaları ile bazı kırsal bölgelerdeki yerler olduğu, yapılan çözümlemeler ve araştırmalar sonucu ortaya çıktı.
Operasyonlar sonucu yakalanıp, tutuklanan toplam 15 sanık hakkında, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama', 'göçmen kaçakçılığı yapma', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin taşınması', 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, davanın 9 Mayıs'ta görülen ilk duruşmadaki savunmaların ardından tutuklu sanıklardan A.Y., M.Y., B.Ş. ile İ.B.'nin tahliyesine karar verdi.
Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu 11 PKK'lı ile avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen PKK'lılar, 1 yılı aşkın süredir cezaevinde kaldıklarını belirterek, tahliyelerini talep etti. Duruşmada tutuklu sanıklardan E.A., susma hakkını kullanırken, S.Ş., V.Ş. ve V.A. ise 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak için mahkemeye talepte bulundu. Savcı Ali Cenk Düzgün, mütalaasında, sanıkların söz konusu suçu işlediklerine dair somut deliller ve tanık ifadeleri bulunduğunu belirterek, tutukluluk hallerinin devamını istedi.
Mahkeme heyeti, Van ve Elazığ'daki tanıklar ile gizli tanık 'Şelale'nin dinlenmesine, eksik evrakın tamamlanmasına, pasaportların incelenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Muğla'da tutuklu yargılanan PKK'lıların tahliye talebine retMuğla'da tutuklu yargılanan PKK'lıların tahliye talebine ret

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