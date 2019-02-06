Muğla'da uçuruma düşen avcı öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde avlanmaya giden Mehmet Uysal, kayalıklardan düşerek öldü.
Alınan bilgiye göre, Uysal (55), akrabası A.D. ile Sarıana Mahallesi'ndeki Küçük Balan Dağı'na avlanmaya gitti. Silah sesinden sonra Uysal'ın 60 metrelik uçuruma düştüğü öne sürüldü.
Yakının yetkililerden yardım istemesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, AKUT, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi,
Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından Uysal'ın cesedi uçurumdan çıkarıldı. Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ceset, incelemenin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kolombiya-Venezuela sınırında askeri hareketlilik
ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!
Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili
Moskova'da bomba alarmı: 30 binden fazla kişi tahliye edildi
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum