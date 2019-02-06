Muğla’da uçuruma düşen bir kişi öldü

Marmaris’te avlanmaya giden 55 yaşındaki Mehmet Uysal, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.
Ediinlen bilgiye göre; Marmaris’te 55 yaşındaki Mehmet Uysal akrabası A.D. ile birlikte Sarıana Mahallesi’nde bulunan Küçük Balan Dağı’na avlanmaya gitti. Gelen silah sesiyle birlikte Uysal’ın 60 metrelik uçuruma düştüğü iddia edildi. A.D.’nin 112’yi araması üzerine kısa sürede olay yerine AFAD, UMKE, AKUT, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri geldi. 2,5 saat süren çalışmanın ardından Uysal’ın cansız bedenine ulaşıldı. Uçurumdan çıkarılan talihsiz adamın cesedi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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