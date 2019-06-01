Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Uluslararası Resim ve Heykel Tasarım Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Küratör Özer Ulukaya önderliğinde, turistik Göcek Mahallesi'ndeki D-Marin Göcek'te gerçekleştirilen sergide, 5 ülkeden 32 sanatçının resim ve heykelleri izlenime sunuldu.

Özer Ulukaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergide Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, İtalya, Rusya, Bulgaristan ile Türkiye'den 32 sanatçının resim ve heykelde dışa vurumlarının yer aldığını söyledi.

Eserlerin vatandaşların beğenisine sunulduğunu ifade eden Ulukaya, "Çok özel bir sergi. Cam füzyon, ceviz ağacı oyma, yağlı boya gibi tekniklerle çalışmalar var. Sergiye ciddi bir ilgi bekliyoruz. Ünlü sanatçıların içerisinde gençlere de yer veriyoruz. Genç neslin sanata ilgisinde ümitliyim. Bu gibi sergilere gelen gençlerin zihin ve vizyonlarının açıldığına inanıyorum." diye konuştu.

Sergi, 20 Haziran'da kadar gezilebilecek.

