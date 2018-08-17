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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 19:21 | Son Güncelleme

Bodrum'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Diyarbakır'dan uyuşturucu madde getirip sattıkları yönünde bilgiye ulaşılan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, şüphelilerin de aralarında olduğu 5 kişiyi, Gümbet Mahallesi dolgu alanında yakaladı. Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen olayda, şahısların 3'üne uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan U.K. ve Ş.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan U.K. tutuklandı, Ş.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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bodrum Muğla polis uyuşturucu zanlı

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