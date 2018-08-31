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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 18:10 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Operasyonda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar, polis kamerasına yansıdı

Bodrum ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında iki operasyon düzenledi.

İlk olayda polis, M.N.P'nin, kullandığı lüks otomobille Yalıkavak Mahallesi başta olmak üzere, ilçenin birçok noktasında kokain, uyuşturucu hap ve skunk maddesi sattığı yönünde bilgiler alması üzerine aracı takibe aldı.

Takip sonucu Umurca Mahallesi Dere Sokak'ta durdurulan otomobildeki M.N.P. yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada, aracın ön konsol bölümünde bulunan klima kumanda sisteminin arkasına zulalanmış ve satışa hazır haldeki kilitli poşetler içinde 41 parça kokain, 10 parça scunk maddesi 16 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 900 lira ve 60 avro ele geçirildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise hassas terazi, 1 adet scunk maddesi öğütmekte kullanılan öğütücü ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik olduğu değerlendirilen alacak verecek bilgilerin bulunduğu not defteri bulunarak el konuldu. Operasyon anı, polis kamerasınca görüntülendi.

İkinci olayda ise H.C.E'nin Bodrum ilçesinde satmak amacıyla İzmir'den otobüsle uyuşturucu getireceği bilgisi alınması üzerine, ekipler Bodrum otogarında tedbir aldı.

Narkotik görevlileri şüpheliyi otobüsten indikten sonra yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 64 adet uyuşturucu hap, her biri beşer gram poşetlerde üç parça halinde toplam 15 gram esrar, bir poşette 10 gram scunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen M.N.P. ve H.C.E. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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