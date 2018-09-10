Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında "Şafak operasyonu" düzenledi.

Ekipler, yaklaşık üç ay takip ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği Ö.E'yi Gümbet Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

