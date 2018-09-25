Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, cam kavanozlara koyduğu uyuşturucuyu ilçenin farklı noktalarında toprağı kazarak sakladığını tespit ettikleri A.E.A'yı (48) takibe aldı.
A.E.A'nın Foça Mahallesi'ndeki evinde ve farklı noktalarda yapılan aramada parçalar halinde cam kavanozlarda bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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