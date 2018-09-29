Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, İzmir'den ilçeye uyuşturucu getireceği ihbar edilen E.Z.K'yi takibe aldı.

Bodrum girişinde kiraladığı otomobilde yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada, bir miktar skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Dereköy Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise bir miktar kenevir tohumu ile esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

