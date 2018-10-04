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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 22:26 | Son Güncelleme

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlılarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, zanlılar A.P. ve S.K'nin kaldığı evde yaptığı aramada, 22 paket kokain, 21 gram esrar ile esrar öğütmek için kullanılan makine, bir şarjör ve 18 mermi ele geçirdi.

Zanlılardan A.P'nin baskın sırasında bir miktar kokaini tuvalete attığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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bodrum Muğla tutuklama uyuşturucu

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