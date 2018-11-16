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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 18:00 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen S.B, A.Y, S.A, A.A. ve H.A. gözaltına alındı. Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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