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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 14:05 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Ü.T, Y.B.Y, A,B. ve M.Z.B. gözaltına alındı. Aramalarda, bir şüphelilerin iç çamaşırında diğerinin de ikametinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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adliye bodrum Muğla narkotik polis uyuşturucu

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