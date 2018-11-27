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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:43 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Çiftlik Mahallesi'nde B.G. (34) ve N.Y. (50) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeği "Hera" ile yapılan aramada saksılara dikili Hint keneviri, odunlukta odunların üst kısmına gizlenmiş vaziyette bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen B.G. mahkemece tutuklandı, N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Fethiye Muğla tutuklama uyuşturucu operasyonu

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