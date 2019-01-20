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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 11:44 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada skunk, 2 öğütücü, hassas terazi ve uyuşturucu satışı yapılanların isimleri ve satışla ilgili para miktarının yazılı olduğu belirtilen not defteri ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mahmut K. ve Selçuk B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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