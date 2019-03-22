Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.C'ye ait Esenköy Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Eve düzenlenen operasyonda, yaklaşık yarım kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), saksılara dikili Hint keneviri, 2 hassas terazi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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