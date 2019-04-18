Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, sokak satıcılarına yönelik çalışmada belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda G.A, L.K, O.Y.Y, B.B, O.A, N.D.K, A.K, A.F.İ. ve Ş.Y. gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y.Y. ve N.D.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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