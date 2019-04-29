Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Turgutreis Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Kısım Amirliği ekipleri, uyuşturucu arama köpeği "Çimen"in de katılımıyla operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan H.İ.G. ile Y.G'nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 kilo 115 gram skunk ile suçtan elde edilen 9 bin 365 lira ve 80 avro ele geçirildi.

Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.G. tutuklanırken Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

