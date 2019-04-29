Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ş.B, C.Ö, R.D. ve İ.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerindeki aramada bir miktar kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan S.B. ve R.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.Ö. ile İ.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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