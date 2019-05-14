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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 14:59 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Marmaris merkezli, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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torbacı Marmaris Muğla tutuklama uyuşturucu

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