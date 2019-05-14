Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Marmaris merkezli, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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