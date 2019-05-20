Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menteşe ilçesinde düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle N.T, M.A.E, S.S, R.Ç.K. ve F.K'yi gözaltına aldı.
Operasyonda, 412 gram skunk maddesi, 374 yeşil reçeteye tabi hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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