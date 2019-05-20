HABER

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 20:03 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menteşe ilçesinde düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle N.T, M.A.E, S.S, R.Ç.K. ve F.K'yi gözaltına aldı.

Operasyonda, 412 gram skunk maddesi, 374 yeşil reçeteye tabi hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

PARTNERTürkiye'nin en güzel kadınlarıTürkiye'nin en güzel kadınları
Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruzSoylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz
Süleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruzSüleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Menteşe Muığla uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İstanbul seçimi açıklaması: Duruma göre...

İstanbul seçimi açıklaması: Duruma göre...

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz

Süleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz

Malkara'da tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Yargıtay, 'Emrah Serbes' kararını 23 Mayıs'ta verecek

Emrah Serbes için tarih belli oldu!

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

Feci ölüm, gören kafasını çevirdi! Sıkışarak can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.