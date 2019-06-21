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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 15:11 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmasında, şüpheli E.D'nin İzmir'den ilçeye uyuşturucu madde getireceği ihbarı alması üzerine Bodrum girişindeki uygulama noktasında tertibat aldı.

Torba ve Yalıçiftlik yolunda bekleyen polis, plakası önceden belli olan otomobili görür görmez durdurdu.

Araçtan indirilen iki şüpheliden birinin ayakkabısında 2 gram kokain, araçta da 50 skunk maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen bir kadın şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.K. ve E.D. sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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