Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 13 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K. ile M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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