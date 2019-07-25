Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu madde getirilip piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine, Rıdvan G. ve M.A.Y'nin bulunduğu otomobili, Torba Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği "Molly" ile yapılan aramada, aracın kaputunun altına gizlenmiş 106 gram kokain maddesi ile 6 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ele geçirildi, araçtakiler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Rıdvan G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

