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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 22:46 | Son Güncelleme

Dalaman ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 29 kilogram esrar ve 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir evde 29 kilogram esrar ve 200 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Atakent Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 29 kilogram satışa hazır hale getirilmiş esrar ve 200 kök Hint keneviri, kenevir tohumu, hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda, O.K. ve H.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dalaman Muğla narkotik polis uyuşturucu operasyonu

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