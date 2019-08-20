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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 00:50 | Son Güncelleme

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde arazi tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen Hint kenevirleri, yakılarak imha edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamoluk Mahallesi'nde gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyetleri kapsamında bir bahçede Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.

Alanda yapılan incelemede, boyları yaklaşık 1,5 metreyi bulan 30 kök kenevir ele geçirildi. Yakılarak imha edilen Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hint keneviri Menteşe Muğla

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