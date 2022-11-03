Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe aldıkları bir aracı durdurarak arama yapan ekipler, 494 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, 50 fişek, şarjör, kokain, bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan C.M.Y, E.O.Y. ve M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

