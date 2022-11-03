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  4. Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

03.11.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe aldıkları bir aracı durdurarak arama yapan ekipler, 494 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, 50 fişek, şarjör, kokain, bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan C.M.Y, E.O.Y. ve M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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polis Muğla uyuşturucu operasyon

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