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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

24.04.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 zanlıyı takibe aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde arama yapan polisler, 3 kilogram esrar, 10 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerce, 5 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan işlem yapıldı.

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