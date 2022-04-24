Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 zanlıyı takibe aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde arama yapan polisler, 3 kilogram esrar, 10 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerce, 5 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan işlem yapıldı.



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