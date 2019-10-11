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Muğla’da villasında yakalanan çete lideri Adana’ya getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 01:01 | Son Güncelleme

Adana’da silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında çete lideri Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

Adana’da silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında çete lideri Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Yakalanan çete lideri karayolu ile Adana’ya getirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini yaklaşık 3 ay önce bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin Euro’luk vurguna karıştığı ileri sürülerek tutuklanan Hasan B. ve iki akaryakıt istasyonu olan İ.K.’nın yaptığı ileri sürülen "silahlı organize suç örgütüne" yönelik soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay önce bu soruşturma kapsamında örgüte yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda örgütün adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çek-senet dolandırıcılığı ve rüşvet verme gibi 54 olaya karıştığını tespit etti.

Çete lideri villasında yakalandı
Yapılan operasyonlarda örgüt lideri olduğu iddia edilen İ.K.’nın Muğla’nın Bodrum ilçesinde villasında olduğu tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) ekipleri, şafak vakti İ.K.’nın evine baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında İ.K. kıskıvrak yakalandı. KOM ekiplerince İ.K. karayoluyla Adana’ya getirildi. Adana Adli Tıp Biriminden sağlık kontrollünden geçirilen İ.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, İ.K. ile beraber İzmir’de yakalanan bir şahısta Adana’ya getirildi.

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