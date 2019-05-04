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Muğla'da villaya uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 00:00 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Akyarlar Mahallesi'nde "pitbull" cinsi köpeklerle korunan bir villaya operasyon düzenledi.

Operasyonda, ekiplerden kaçmaya çalışan 8 suçtan aranan H.E.C. ile S.G.A. ve A.A. isimli kardeşler yakalandı. Evdeki köpeklerden biri S.G.A'nın bacağını ısırarak, yaraladı.

Evde yapılan aramada uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan sistem bulundu. Saksılar içerisinde yaş halde 20 kilogram ağırlığında kenevir bitkileri, iki parça halinde 3 gram eroin, 7 gram kokain, 15 adet uyuşturucu madde, uyuşturucu öğütmekte kullanılan 2 öğütücü, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 150 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

Şüpheli S.G.A'nın Akçaalan Mahallesi'nde iki pitbull cinsi köpekle koruma altında tutulan evinde yapılan aramada ise uyuşturucu yetiştirmekte kullanılan iklimlendirme sistemi ile bu sisteme ait yaş ağırlığı 4 kilogram kenevir bitkisi, 2 gram skunk maddesi, 5 gram kenevir tohumuna el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve sahte kimlik de kullandığı belirlenen zanlılardan H.E.C. tutuklandı. S.G.A. adli kontrol şartıyla, A.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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bodrum Muğla narkotik operasyon uyuşturucu villa

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