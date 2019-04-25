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Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 20:33 | Son Güncelleme

Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan ilk kez uçuş yapan ABD uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütüyle uçuş yaparken henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen ABD uyruklu pilot hayatını kaybetti.

Deneyim uçuşu için ilçeye gelen Henk Greng Alan (61) yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a çıktı. Bin 700 metredeki pistten tekli atlayış yapan Alan, belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştü.

Alan'ın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alan'ın düştüğü alana AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Alan'ın cesedi, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla Kozağaç Mahallesi'nde hazır bekleyen cenaze nakil aracına ulaştırıldı.

Alan'ın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Alan'ın, Babadağ’dan ilk kez uçuş yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Babadağ Fethiye Kaza Muğla yamaç paraşütü

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