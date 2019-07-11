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Muğla'da yanan ormanlık alanlar drone ile görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:13 | Son Güncelleme

Dalaman ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'ne kadar ulaşan, ekiplerce kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor - Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor - Drone ile çekilen görüntülerde yangının neden olduğu tahribat dikkati çekti

Muğla'nın Dalaman ve Fethiye ilçeleri arasındaki ormanlık alanda etkili olan, ekiplerce kontrol altına alınan yangının neden olduğu hasarın boyutu drone ile görüntülendi.

Dalaman'ın Karacaağaç Mahallesi'nde dün başlayan, rüzgarın etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'ne kadar ulaşan ve bu sabah kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki çalışmalara 15 helikopter, 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle devam ediliyor.

Bazı bölgelerde arazinin sarp ve rüzgarın etkili olması nedeniyle ekipler müdahalede güçlük çekiyor.

Yangının neden olduğu hasarın boyutu, drone ile çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Ağaçların yanı sıra ormandaki hayvanlar da alevlerden etkilendi.

Yanan kaplumbağanın görüntüsü ile yangının neden olduğu tahribat dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Dalaman drıone Muğla orman yangını

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