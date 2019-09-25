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Muğla'da Yaren Gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 23:56 | Son Güncelleme

Yörük kültürünün, örf ve adetlerin önemini vurgulamak amacıyla "Yörükler kapı gıcırtısına bile üç gün oynar" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, renkli görüntüler oluştu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, "Yörükler kapı gıcırtısına bile üç gün oynar" sloganıyla Yaren Gecesi etkinliği düzenlendi.

Muğla Yörük Obaları Derneğince oba bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, halk oyunları gösterileri sunuldu ve yöresel sanatçılar tarafından türküler söylendi.

Kıl çadırın içerisinde ve çevresinde, Yörük kültüründe yer alan bazı eşyalar sergilendi. Bazı vatandaşların da Yörük kıyafetleriyle katıldığı etkinlikte, cura ve tahta kaşık gibi yöresel müzik aletleriyle müzik şöleni gerçekleştirildi.

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının yöre türkülerini, yöre ağzıyla ve yöre sanatçılarıyla söyleyip, yöresel oyunları oynayıp, Yörük kültürünü hem yaşatmak hem de gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Türk Boyları Konfederasyonu Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttüğünü belirten Akcan, ilk defa böyle bir etkinlik yaptıklarını kaydetti.

Sanatçıların gönüllü olarak etkinliğe katıldığını dile getiren Akcan, "Köylerimizde gün yüzüne çıkmamış türkülerimiz ve oyunlarımız var. Bunları gün yüzüne çıkarmak ve gençlerimize aktarmak için uğraşıyoruz. Bu kültüre tuzun tanesi kadar katkımız olabilirse ne mutlu bize." dedi.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe, Milas Yörük-Türkmen Derneği Başkanı Mevlüt Kiriş, Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu Başkanı Devrim Karakuş, sanatçılar Hamdi Demirtaş, Mehmet Topçuoğlu, Mustafa Bozdağ ve Zümray Kayır'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.

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