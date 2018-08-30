Muğla'da yasa dışı göçle mücadele

Bodrum ilçesinde, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine İçmeler mevkisinde yasa dışı göçle mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonda, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan C.E.Y. ve Ş.H. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

