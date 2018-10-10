Muğla'da yasa dışı göçle mücadele

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Muğla-Aydın kara yolundaki uygulama sırasında yakaladığı aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Pakistan uyruklu 33 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan M.K. ve A.S. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
CHP'li Muharrem Erkek canlı yayında Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün ailesine teklifini açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı
Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
ABD'den FBI teklifi: Suudiler isterse İstanbul'a ekip yollarız
Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'
Mahkeme başkanından beraat eden sanığa: Davranışların normal değil, değiştir!
Tansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değil
Google en yeni telefonlarını tanıttı! Tüm dünyaya meydan okuyorlar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum