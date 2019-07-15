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Muğla'da yaşlı çiftin dolandırıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 19:33 | Son Güncelleme

Muğla'da yaşlı çiftin dolandırıldığı iddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde telefonla aradıkları yaşlı çifti kendilerini polis gibi tanıtarak dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akyarlar Mahallesi'nde oturan İ.Y. (83) ve S.Y'yi (75) arayan zanlı, başkomiser olduğunu söyleyerek yaşlı çiftin ziynet eşyasının terör örgütlerince kullanıldığını, bu nedenle parmak izi incelemesi yapılması gerektiğini belirtti.

Bir süre sonra çiftin evine gelen şüpheli, yaklaşık 12 bin lira değerindeki bilezik ve kolye ile 2 bin 200 lira ve bin 750 avroyu alıp parmak izi incelemesinden sonra geri getireceklerini söyleyerek ayrıldı.

Para ve ziynet eşyasını teslim ettikleri kişiye ulaşamayan çift, dolandırıldıklarını anlayarak güvenlik güçlerine başvurdu.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen İ.G. ve H.T, kaldıkları otelde gözaltına alındı.

Odada yapılan aramada para ile döviz bozdurma makbuzları ve bir hesaba para yatırıldığını gösteren dekont ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

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bodrum dolandırıcılık Jandarma Muğla şüpheli yaşlı çift zanlı

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